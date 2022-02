"Sfregio al Parlamento", Meloni azzanna Draghi sulla fiducia al decreto Covid

23 febbraio 2022 a

a

a

Ennesimo sfregio al Parlamento, Giorgia Meloni all'attacco della scelta del governo di Mario Draghi di izittirel Parlamento e procedere, ancora una volta, con il voto di fiducia sulle normative relative alla pandemia. "L’apposizione della questione di fiducia sul decreto Covid che introduce l’obbligo vaccinale per gli over 50 rappresenta l’ennesimo sfregio del Governo Draghi al Parlamento", dichiara la presidente di Fratelli d’Italia in una nota.

Il virus deve circolare, la crociata di Crisanti: via ora green pass e mascherine

"Esecutivo e maggioranza hanno applaudito il richiamo del Presidente Mattarella sulla centralità delle Camere ma lo hanno già dimenticato e chiuso nel cassetto" attacca la leader di FdI. "Un altro segnale della debolezza del presidente del Consiglio e di questa maggioranza, che pur disponendo del 95% delle forze in Parlamento non riesce ad andare d’accordo su nulla e va avanti a colpi di fiducia".

In vacanza col green pass, Draghi non molla. Speranza: il Covid non scompare il 31 marzo

Mentre leggeva in aula a Montecitorio il dispositivo con cui l'esecutivo poneva la fiducia sul teso il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Ibcà, è stato fatto oggetto di un lancio di fogli da parte del gruppo Alternativa e sono dovuti intervenire i commessi. "Il Governo compie una scelta molto grave, perché riguarda un provvedimento che calpesta l’articolo 1 della Costituzione e nega a centinaia di migliaia di cittadini il diritto di lavorare" dice ancora la Meloni che ribadisce: "Fratelli d’Italia pretende rispetto per gli italiani e per il Parlamento".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.