Il governo pone la fiducia sull'obbligo vaccinale e alla Camera succede di tutto. Pioggia di fogli sul ministro D'Incà

Bagarre alla Camera dei deputati quando il ministro dei Rapporti col Parlamento, Federico D'Incà, stava eleggendo il provvedimento con cui il governo poneva la fiducia sul decreto legge Covid che contiene l'obbligo vaccinale per gli over 50. Un gruppo di deputati del gruppo Alternativa gli si è fatto intorno e lo ha fatto oggetto di un lancio di fogli.

Per riportare la calma sono intervenuti i commessi. "Abbiamo occupato i banchi del governo", hanno poi spiegato i deputati di Alternativa, "perché siamo stanchi dell'abuso del ricorso alla questione di fiducia da parte dell'esecutivo. Vogliamo discutere in aula, con i tempi previsti dalla democrazia, questo decreto che riguarda il prolungamento dello stato d'emergenza e l'obbligo di vaccinazione per gli over 50".

Il governo così ha posto la questione di fiducia alla Camera sul dl recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. Il provvedimento contiene l’obbligo vaccinale per gli over 50. Subito dopo è stata convocata la conferenza dei capigruppo.

