In vacanza col green pass, Draghi non molla: obbligo fino all'estate. Speranza: il Covid non scompare il 31 marzo

In vacanza col green pass? L'ipotesi che Mario Draghi voglia tirare dritto ben oltre il 31 marzo, data in cui scadrà lo stato d'emergenza, è sempre più concreta. Entro la prima metà di marzo la road map del governo vedrà la luce ma l'orientamento, secondo quanto trapela, è di rimodulare il certificato verde, non certo rimuoverlo nonostante le turbolenze nella maggioranza. Il green pass resterà, dunque, e sarà abolito "entro l'estate" mentre "prima dell'inizio" della stagione più calda "la maggior parte di obblighi e restrizioni in vigore oggi sarà eliminata", scrive Repubblica. Draghi, scrive il quotidiano, appare intenzionato a opporsi a chi ritiene il certificato non più utile, anzi dannoso, come Matteo Salvini.

Green pass a parte, si allentano alcune restrizioni. Stop alla quarantena dal primo marzo per entrare in Italia, basteranno le stesse condizioni del pass "semplice", cioè certificato di vaccinazione, di guarigione, o test negativo. Dal primo marzo l'aumento della capienza di stadi e palazzetti (al 75 per cento e 60 per cento). Tappa successiva il 10: si potrà tornare a visitare i familiari in ospedale. Sempre dal 10 marzo sarà permesso consumare cibo al cinema e negli impianti sportivi. Dal primo aprile dovrebbe essere possibile tornare a mangiare all'aperto in bar e ristoranti senza dovere esibire il certificato, ma non al chiuso.

Ma a tenere banco è proprio il discorso sul certificato verde. Il ministro Roberto Speranza in una intervista a La Stampa fa sapere che resterà oltre il 31 marzo. "Il Covid non scompare premendo il tasto off come se stessimo spegnendo la luce. Nei prossimi giorni continueremo a monitorare il quadro epidemiologico, ma i dati su contagi e ricoveri sono tutti in via di miglioramento. È chiaro che ci troviamo in una fase nuova, ma serve gradualità, non possiamo far saltare in un solo momento tutte le precauzioni che ci hanno consentito di lasciare aperto mentre altri in Europa entravano in lockdown" afferma il ministro.

