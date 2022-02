Mannheimer mette in guardia Salvini: "Cosa non vogliono gli italiani..." Draghi e il governo, come andrà a finire

22 febbraio 2022 a

a

a

Tra la crisi ucraina e le turbolenze nel governo non c'è da star tranquilli. Il sondaggista Renato Mannheimer in collegamento con Myrta Merlino racconta il polso degli italiani a L'aria che tira, su La7. Insomma, una doppia tempesta che manda in confusione i già disorientati elettori. In quanto al premier Mario Draghi, "anche lui può sbandare, non l'ha presa bene e può aspirare a tanti altri posti come dice lui in Europa".

"Perché c'era Giorgetti e non Salvini". Calenda spiazza la Merlino sul Congresso di Azione

Ma "la gente è molto preoccupata in questi giorni per i venti di guerra", dice Mannheimer nella puntata di martedì 22 febbraio, perché non si capisce "di cosa si tratta e cosa sta succedendo lì perché sono dinamiche che risalgono a decenni fa, molto difficili legate anche i difficili rapporti tra Europa e Russia dopo il crollo del muro di Berlino".

Il Pd crolla nei sondaggi: Fratelli d'Italia stacca tutti e la Meloni gongola

Allo stesso modo "gli italiani sono preoccupati e non vedono di buon occhio nuove elezioni", dice Mannheimer sul fronte interno. I cittadini "capiscono con fatica" queste agitazioni dei partiti che "sono già in campagna elettorale - argomenta il sondaggista - La Lega in tutti i sondaggi diminuisce continuamente voti, e questo spinge Matteo Salvini a farsi vedere". Ma il Carroccio deve stare attento a una cosa, ammonisce Mannheimer: "Farsi vedere è un conto, mettere in minoranza il governo" come avvenuto per il green pass in commissione "è un altro". E questo "alla popolazione italiana non piace ed è preoccupata", il verdetto dell'esperto di sondaggi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.