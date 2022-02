Sondaggio Swg, crolla il Partito Democratico: Fratelli d'Italia stacca tutti

21 febbraio 2022 a

a

a

Dopo aver conquistato la vetta la scorsa settimana Fratelli d'Italia mantiene ben saldo il primo posto tra i partiti italiani nei sondaggi. Secondo la rilevazione Swg per il Tg La7 condotto da Enrico Mentana il 21 febbraio non c'è alcuna variazione nell'indice di gradimento del partito di centrodestra, stabile al 21,4%. Pesante segno rosso per il Partito Democratico di Enrico Letta: i dem vanno giù di uno 0,4%, passando dal 21,1% al 20,7%, sotto la soglia del 21%. Al terzo posto c'è sempre la Lega di Matteo Salvini, che perde uno 0,2%, attestandosi al 16,8%. Rivede una luce il Movimento 5 Stelle, che ritrova il 13% fermandosi al 13,1% complessivo, per una crescita dello 0,3% rispetto a sette giorni fa. Scende Forza Italia (-0,2% al 7,8%), sale Azione +Europa (+0,4% al 5,1%). Flessione per Italia Viva, che scende dal 2,5% al 2,4%, mentre salgono i Verdi (+0,3%), ora al 2,7%. Giù Mdp Articolo1, su Sinistra Italiana e ItalExit con Paragone.

