Mia figlia sbattuta in prima pagina, la Meloni si sfoga sul vaccino

17 febbraio 2022 a

a

a

«Sono una madre e, come tutte, ho diritto di fare delle scelte sulla salute di mia figlia. Non sono stata convinta dalla scienza. Mi ha fatto specie, quando ho dichiarato la scelta sulla non vaccinazione di mia figlia, essere stata linciata e mia figlia gettata sulle prime pagine di giornali. Mi fa ridere che si faccia campagna elettorale su questo e che non si provi a spiegare ma si aggredisce. La scienza non è religione». Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, nel corso della registrazione di Porta a Porta su Rai1. «Ci sarà anche qualche parlamentare nella maggioranza che ha fatto la stessa scelta. Io e Salvini l’abbiamo detto, a tutti gli altri non viene chiesto», ha aggiunto. «Vaccino utilissimo non per il contagio, ma per evitare l’aggravarsi della malattia, ma il green pass che risultati ha portato?».

Vuole espropriare 30 mila aziende, Meloni furiosa fa a pezzi Draghi

La leader di Fratelli d'Italia ha poi affrontato il tema della crisi del centrodestra: «Non sono disponibile a continuare così e fare finta di niente, se non c’è la volontà dichiarata e dimostrabile di far parte del centrodestra. Chiedo chiarezza, il tema non è più "facciamo finta che non è accaduto nulla". Parliamo ok, ma di cose concrete. Oggi scegli il centrodestra o scegli questo governo? A scegliere i candidati nei collegi ci vuole poco, perché sui territori le cose sono più semplici».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.