Altro terremoto tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini: “Basta con Pd e M5S, noi alternativi alla sinistra”

“Il centrodestra esiste solo se è alternativo alla sinistra”. Giorgia Meloni tramite Facebook replica alle parole di Matteo Salvini a L’Aria che Tira e non lancia assolutamente segnali distensivi per l’alleanza di centrodestra, che “deve essere orgoglioso delle sue idee e dei suoi valori. In questo modo sarà possibile lavorare al futuro dell’Italia. Se il centrodestra vuole provare a fare un lavoro per il futuro deve decidere di essere orgogliosamente portatore delle sue idee. Questo - ha proseguito la Meloni sul social network - non si può fare con il Pd, non si può fare con il M5S né facendo tutti insieme il governo Draghi o eleggendo un presidente della Repubblica del Pd”.

La Meloni ha poi battuto il ferro sul green pass e sull’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale per chi ha più di 50 anni: “Per quanto tempo il governo vuole andare avanti con il green pass? Non si accorge che, ormai, ha il solo scopo di rovinare la vita dei cittadini e minare la sopravvivenza di troppe attività? L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Così inizia la nostra Costituzione. Eppure, da oggi, chi non ha il lasciapassare del ‘Governo dei migliori’ imposto dal Palazzo, non ha il diritto di lavorare. No, non è normale. Fratelli d’Italia - ha concluso la presidente del partito d’opposizione - continuerà a battersi contro questo green pass discriminatorio e inutile a combattere la pandemia di Covid”.

