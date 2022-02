Cartabianca, Mauro Corona stizzito con Giorgia Meloni e Matteo Salvini: inopportuni sul vaccino

15 febbraio 2022 a

Mauro Corona azzanna Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Nel corso della puntata del 15 febbraio di #Cartabianca, programma di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer, lo scrittore e alpinista mostra il suo sdegno dopo le dichiarazioni dei leader di Fratelli d’Italia e Lega sul vaccino anti-Covid ai bambini: “Meloni e Salvini hanno detto che non vaccineranno le loro figlie? Possono fare quello che vogliono con le loro famiglie ma questo è un messaggio che non andava dato. Non era opportuno. Loro non sono gente qualunque, vengono ascoltati.” Poi la Berlinguer gli chiede un commento sulla lettera di Tiziano Renzi al figlio Matteo: “Questa volta sto dalla parte di Renzi. Come si fa a pubblicare una lettera privata del padre? Cosa c’entra con le indagini? Queste sono autentiche mascalzonate. Fango su fango”.

