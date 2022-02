Sui rifiuti di Gualtieri si ribella anche la famiglia Zingaretti

16 febbraio 2022 a

Stavolta i rifiuti di Gualtieri fanno litigare anche la famiglia Zingaretti. Come riportato sul sito "7Colli" da Francesco Storace, vicedirettore del Tempo, Luisa Ranieri ha postato su Instagram un video che ritrae i rifiuti che sporcano le strade del centro storico della Capitale. Come se non bastasse il video è anche accompagnato dal commento inequivocabile: "vedo solo spazzatura". Insomma un attacco frontale nei confronti delle lacune della politica capitolina. Tutto questo fa ancora più scalpore se si pensa che l'attacco proviene direttamente dalla famiglia Zingaretti. Luisa Ranieri, infatti, è la moglie del fratello del Governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, che non avrebbe affatto gradito l'esternazione nei confronti del compagno di partito.

"Perché ormai i social sono come i cassonetti, strapieni di fotografie e video che immortalano tristemente la situazione della Capitale. Il sindaco di Roma si è lamentato col governatore dell’uscita della cognata ma non potrà chiedere a tutti gli utenti dei social network di rimuovere le loro denunce sulle condizioni delle strade della città, soprattutto in periferia - ha scritto Storace su "7Colli" - Probabilmente bisogna smetterla con le azioni propagandistiche e decidersi a lavorare seriamente perché non c’è più tempo da perdere: da Raggi a Gualtieri sembra non essere cambiato proprio nulla".

