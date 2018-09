Il GfVip3 fa flop, la guerra degli ascolti la vince Luisa Ranieri

Falsa partenza per il Grande Fratello Vip 3 che viene battuto nettamente dalla fiction “La Vita Promessa” su Rai1. Ilary Blasi e Alfonso Signorini hanno convinto 3.341.000 telespettatori pari al 20,95% di share chiudendo all’1.35 di notte. Il GFVip night della durata di 7 minuti ha interessato 1.227.000 spettatori e il 28,2% di share. Un anno fa andò decisamente meglio: 4.490000 di italiani affezionati ai reality e il 24,53%.

Altri numeri per la fiction con Luisa Ranieri che ha vinto la serata con 5.606.000 spettatori pari al 24,89% di share. Da segnalare su Rai 2 il buon debutto di Niagara condotto da Licia Colò: 1.405.000 telespettatori per il 6,25% di share. Dopo il successo di audience per “Stanotte a Pompei” di Alberto Angela, un altro esordio positivo per un programma incentrato sulla divulgazione culturale.

Cosa non ha funzionato nel GFVip? La totale assenza di emozioni e colpi di scena. E’ stata una messa cantata: liturgia rispettata tra Ilary Blasi con fare svogliato, battutacce stantie, doppi sensi, addominali e fondoschiena e mezzi vip pronti a spogliarsi dei vestiti e della dignità. Incomprensibile la scelta di tacere completamente sul caso Lory Del Santo (anche se un indizio potrebbe nascondersi nella frase: “per stasera non entra più nessuno” di Lady Totti). La prima puntata di un reality show è quasi sempre interlocutoria, gli ascolti sono direttamente proporzionali allo sviluppo della narrazione. Se manca quella, allora è crisi.