Ama, si dimette il Cda: sui rifiuti è emergenza totale

Più volte annunciate in questi giorni sono ufficialmente arrivate durante il primo pomeriggio le dimissioni dell’ad di Ama Paolo Longoni e degli altri due membri del consiglio d’amministrazione, la presidente Luisa Melara e Massimo Ranieri. Nel primo pomeriggio il cda ha convocato tutti i dirigenti nel centro direzionale della municipalizzata dei rifiuti in via Calderòn de la Barca per informarli della decisione. Gli amministratori hanno atteso per alcuni giorni invano un gesto distensivo dal Campidoglio dopo il comunicato di fuoco diramato sabato scorso in cui l’amministrazione intimava ad Ama di cancellare il credito da 18 milioni per i servizi cimiteriali.

Nel corso della giornata sarebbero andate a vuoto anche le molte richieste di incontro con la sindaca Virginia Raggi. Da qui la scelta delle dimissioni. Il cda si era insediato lo scorso 19 giugno dopo che a febbraio la giunta capitolina aveva mandato via il precedente management, capeggiato da Lorenzo Bagnacani, sempre per i contrasti sul bilancio consuntivo del 2017 dell’azienda. Nel periodo di intermezzo tra le due gestioni, la sindaca aveva nominato amministratore unico il direttore operativo di Ama Mauro Bagatti. Con l’addio di Longoni si arriva al settimo cambio alla guida di Ama in poco più di tre anni.