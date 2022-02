Nessuna quarta dose, la profezia di Pregliasco sul Covid

16 febbraio 2022 a

Non ci sarà nessuna quarta dose per tutti. Il virologo Fabrizio Pregliasco non ha dubbi e, durante la trasmissione "Agorà", fa la sua profezia sul futuro del Covid. "La vaccinazione sarà consigliata solo ai soggetti fragili - ha detto Pragliasco a Luisella Costamagna - I risultati, infatti, non sembrano eccezionali per quanto riguarda le tante somministrazioni ripetute in breve tempo. Probabilmente arriveremo a a una situazione tipo vaccinazione invernale".

Il membro del comitato scientifico della Lombardia chiede comunque di non abbassare la guardia. "Molti pensano che sia tutto finito ma non è così - prosegue Pregliasco - Meglio andare per gradi perché il virus diventerà ancora una parte preponderante il prossimo autunno-inverno".

