"Problemi profondi?" Salvini replica alla Meloni su migranti e green pass. Il centrodestra alla resa dei conti

"Stiamo lavorando anche in questi minuti per preservare un patrimonio italiano", quello del litorale. "È impensabile svendere tutto al migliore acquirente, senza alcun criterio o possibile prelazione per chi negli stabilimenti balneari ha messo fatica, impegno e soldi". Il leader della Lega martedì 15 febbraio interviene a L'aria che tira, il programma condotto da Myrta Merlino su La7.

"Stiamo ascoltando le categorie, anche per quanto riguarda l'energia per tradurre in legge quello che ascoltiamo", dice ancora Salvini sulle concessioni balneari. I rincari delle bollette sono impressionanti e le forniture di luce e gas rischiano di mettere in ginocchio imprese e famiglie. "Ho sentito Draghi ieri e conto che entro venerdì arrivino finalmente i miliardi previsti nel decreto energia perché pagare bollette triplicate è insostenibile", spiega Salvini.

Ma di quanto parliamo? "Spero di portare a casa almeno 7 miliardi per l’inizio di questo anno e ne serviranno 30 nell'arco dell'intero anno, dice il leghista. Sul tavolo anche il tema del superbonus, criticato dal ministro leghista Giancarlo Giorgetto. E Salvini cosa ne pensa? "Non si danno soldi ai miliardari, il superbonus ha creato migliaia di posti di lavoro veri, non come il Reddito di cittadinanza. Non favorisce i miliardari. Ci sono state delle truffe, si persegua chi ha fatto il furbo. La Lega vuole rinnovare il superbonus".

Sul tavolo anche le tensioni nel centrodestra, con Giorgia Meloni che ha parlato di un problema politico "profondo" tra FdI e il Carroccio su più temi, dai migranti al green pass. "Visti i problemi degli italiani non voglio perdere tempo in polemiche, ma sull'immigrazione chiunque cade male - contrattacca Salvini - il 4 marzo è l'ennesima udienza in tribunale perché da ministro ho difeso i confini del mio paese, altri politici parlano e poi scompaiono...". E sul green pass "lavoriamo nel governo, da fuori è facile dire sempre no".

