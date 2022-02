Sondaggio Swg, il trionfo di Giorgia Meloni dopo la farsa Quirinale: Fratelli d'Italia primo partito, crolla il Pd di Letta

14 febbraio 2022 a

Per gli italiani c'è un solo vincitore dopo la disastrosa settimana del Quirinale per la politica: Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni nel sondaggio Swg per il Tg La7 del 14 febbraio torna ad essere in cima alle preferenze di voto, con un +0,3% che lo fa attestare ad un 21,4% complessivo. Scalzato quindi il primato del Partito Democratico: la strategia di Enrico Letta non è evidentemente piaciuta. Il Pd scende dello 0,4% rispetto ad una settimana fa e si ferma al 21,1%, tallonando comunque da vicino FdI. Stabile la Lega che passa dal 17,1% al 17%, mentre crescono Forza Italia (+0,2% e 8% finale) e Azione +Europa, che dal 4,4% arriva al 4,7%. Oltre ai dem i pesanti numeri negativi arrivano per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, alle prese con l'annosa questione della leadership bloccata dal Tribunale Civile di Napoli. I grillini perdono addirittura lo 0,5%, scendendo sotto la soglia psicologica del 13% e concludendo la settimana al 12,8%. Un risultato disastroso. Segno positivo per Mdp Articolo 1 (da 2,5% a 2,6%) e Italia Viva (da 2,1% cresce fino al 2,5%). Giù Verdi, Sinistra Italiana, ItalExit con Paragone.

