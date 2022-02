Con Mario Draghi arrivano i soldi per i carnevali storici

Gianfranco Ferroni 13 febbraio 2022 a

E poi dicono che il governo di Mario Draghi non fa divertire: con lui arrivano i soldi anche per i carnevali storici. A curarne i dettagli è il ministro Dario Franceschini, con un decreto che disciplina i criteri e le modalità di assegnazione del contributo introdotto dalla legge di bilancio 2022, pari a un milione di euro a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, per la tutela e la valorizzazione della funzione svolta dai carnevali storici che abbiano una riconoscibile identità storica e culturale. Contributi fino a 100 mila euro per ciascun progetto.

