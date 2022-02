Il bagno nuovo di Leonardo Del Vecchio: il miliardario si pappa pure la Ideal Standard

Gianfranco Ferroni 13 febbraio 2022 a

Tra gli industriali veneti non mancano quelli dotati di umorismo: alla notizia che c'è il patron di Luxottica, Leonardo Del Vecchio, nella «cordata» nata per rilevare Ideal Standard, nota azienda bellunese del settore degli impianti idraulici e di lavandini, docce e vasi, qualcuno ha immediatamente fatto girare la voce che «sì, Leonardo mi aveva detto che voleva un bagno nuovo, a casa. Ovviamente lui non ha pensato di chiamare una ditta, l'ha comprata».

