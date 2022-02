Clemente Mastella non molla e lancia il nuovo partito “Noi di Centro”: saremo determinanti

12 febbraio 2022 a

Clemente Mastella sceglie Campobasso per lanciare Noi di Centro, ultima creatura politica che, scommette l’attuale sindaco di Benevento, «sarà presente alle elezioni sia regionali che politiche». Il primo test elettorale di Noi di Centro, dice Mastella, «saranno proprio le Politiche 2023, competizione nella quale saremo determinanti. Durante le elezioni presidenziali, c’è stato il suicidio dei partiti, la gente ha assistito a continue liti nel centrodestra mentre nel centrosinistra l’alleanza tra Pd e Movimento 5 Stelle è miseramente franata». Per il primo cittadino di Benevento, «il Movimento 5 Stelle non raggiungerà nemmeno il 10%, la Lega non ripeterà l’exploit mentre Fratelli d’Italia crescerà ma non sarà un trionfo. Io sono come Cassandra, vedo un po' prima degli altri quello che può accadere sullo scenario politico», è il pronostico.

E per il Molise, Mastella sceglie la sua squadra che sarà composta dal sindaco di Petrella Tifernina (Campobasso), Alessandra Amoroso come segretario regionale di Noi di Centro, mentre l’ex senatore molisano Alfredo D’Ambrosio è stato nominato presidente onorario. Gli atri incarichi sono andati a Sonia De Toma (vicesegretario vicario regionale), Annalisa Maroncelli (segretario provinciale di Campobasso), Vincenzo Berardi (segretario provinciale di Isernia), Gianluca Di Pasquale (vicesegretario Provinciale vicario di Isernia) e Francesco Gasparo (coordinatore cittadino per Campobasso). «C’è molta voglia di centro nel Paese e in Molise, regione che ha bisogno di una scossa - conclude Mastella - senza dubbio presenteremo una lista alle Regionali in Molise del 2023».

