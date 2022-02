Anche il governo si è svegliato. La rivincita di Giorgia Meloni: green pass insensato e fallimentare

12 febbraio 2022 a

Giorgia Meloni passa all’incasso sul tema green pass. La leader di Fratelli d’Italia è furiosa per la misura adottata dal governo Draghi per contenere l’epidemia e oggi, con un post su Facebook, è tornata alla carica sull’argomento: “Il green pass ha provocato solo danni al tessuto sociale ed economico. Non va cambiato, va abolito e subito”. La numero uno del partito di opposizione rincara poi la dose sulla certificazione verde: “Finalmente anche nell’Esecutivo qualcuno inizia a rendersi conto dei danni prodotti dal green pass, ma quando a denunciarlo era Fratelli d’Italia ci accusavano di essere irresponsabili. Abbiano il coraggio di ammettere i loro sbagli e cancellino subito questa misura insensata e fallimentare sotto ogni punto di vista”.

