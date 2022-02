Draghi nervoso coi partiti, la Maglie sgancia la bomba sul governo

Federica Pascale 11 febbraio 2022 a

Secondo Maria Giovanna Maglie, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete4, Mario Draghi è “nervoso”. Durante la puntata di venerdì 11 febbraio, la giornalista ha spiegato quali sono, secondo lei, le ragioni di questo nervosismo. La causa più ovvia sarebbe tutto ciò che è successo nelle scorse settimane, quando i partiti hanno portato avanti le trattative, tra una chiama e l’altra, per eleggere il Capo dello Stato.

“Certamente è diffidente nei confronti dei partiti che gli hanno rifilato quel pacco, che forse fino all’ultimo ha sperato di evitare” evidenzia Maglie, riferendosi al fatto che si sia preferito eleggere nuovamente Sergio Mattarella, che invece aveva dichiarato di non voler iniziare un secondo mandato, pur di non far salire il Presidente del Consiglio al Quirinale.

"Chi tuona ha scritto la legge". Superbonus, Draghi attacca e polverizza i Cinque Stelle

E poi un altro grande problema, “Il clima delle prossime settimane e dei prossimi mesi”, certamente non positivo. “Per l’attacco al superbonus e per molte altre cose sulle quali il Parlamento si prepara, seppur parzialmente e in maniera divisa, a mettersi contro”. Oltre a questo, c’è da portare avanti la riforma della giustizia. “Rampini ha perfettamente ragione quando dice che gli investitori stranieri guardano innanzitutto alla riforma della giustizia, ma dobbiamo metterci anche quella della burocrazia, della pubblica amministrazione, la parte civile. Gli investitori sono terrorizzati!”.

