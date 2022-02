Beppe Grillo a Roma si riprende il M5S? Giuseppe Conte si prepara, l'incontro con il leader

Pietro De Leo 09 febbraio 2022 a

a

a

Beppe Grillo è in arrivo a Roma ed è l’ennesima calata di emergenza. L’ordinanza di Tribunale di Napoli che ha portato alla sospensione delle delibere che legittimavano la leadership di Giuseppe Conte e le modifiche dello statuto, infatti, ha rimesso nelle mani del comico la gestione del Movimento 5 Stelle. Su cui ora occorrerà trovare un punto di caduta, tra guai politici (il provvedimento del giudice è arrivato nel mezzo del duello, forse definitivo, tra Conte e Di Maio) e grovigli legali.

Quando mi disse "io da avvocato..." Belpietro fa a pezzi il Conte decaduto

Su tutti, Grillo aveva fatto scendere la consegna del silenzio: “La situazione, non possiamo negarlo, è molto complicata” aveva scritto ieri sulla sua pagina facebook. Proprio ad un faccia a faccia con Giuseppe Conte, previsto all’arrivo di Grillo nella Capitale, è demandato il primo passo per dirimere il grumo di controversie interne. E intanto, dopo il congelamento via carte bollate della sua leadership, prende corpo il rumor che vorrebbe l’ex presidente del Consiglio di nuovo in fase di studio su un dossier abbandonato da tempo, quello della nascita di un suo partito personale. Dell’ipotesi si parlò a lungo, specie nella fase finale del suo secondo governo, sembrava essere accreditata anche di un certo potenziale elettorale. Poi, Conte scelse la via di andarsi a posizionare sulla plancia di comando del Movimento 5 Stelle. Sembrava la più comoda, ma tra gestazione sofferta dello statuto, contrasti interni, sconfitte elettorali e, ora, la ghigliottina del Tribunale si è rivelata in realtà una vera e propria traversata nel deserto.

Ormai è il portavoce dei 5stelle, Calenda davanti alla tv massacra Travaglio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.