Sui vaccini Draghi informato male, cosa dice Crisanti sul premier

Andrea Crisanti non va molto per il sottile. Durante la trasmissione "Fuori dal coro", presentata da Mario Giordano su Rete4, spiega che i vaccini non sono stati testati per proteggere dal contagio ma per proteggere dalle forme più gravi di malattia. A quel punto, però, Giordano gli fa notare che in passato il premier aveva assicurato gli italiani che i vaccinati non si sarebbero contagiati. "Evidentemente il premier era stato informato male - ha detto Crisanti, microbiologo dell'università di Padova - La sperimentazione delle case farmaceutiche finora si è sempre concentrata sulla capacità del vaccino di evitare le complicazioni gravi e non il contagio in sé. Per questo le case farmaceutiche dovrebbero svolgere dei trial ad hoc".

Poi Crisanti ha sottolineato che questo è il momento ideale per procedere con le riaperture. "I casi diminuiscono perché le persone sono più protette rispetto a qualche tempo fa - ha concluso Crisanti - I politici dovrebbero avere la capacità di adattarsi ai cambiamenti della situazione. Adesso è il momento di aprire, continuare a tenere tutto chiuso potrebbe anche rivelarsi controproducente se non addirittura pericoloso".

