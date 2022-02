Sondaggio Mentana, terremoto nel centrodestra: la Meloni vola, sorpresa Berlusconi. M5s nel baratro

07 febbraio 2022 a

Continua a volare Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni mette nel mirino il Partito democratico, che comunque cresce rispetto alla scorsa settimana. Lunedì 7 febbraio durante il Tg di La7 il direttore Enrico Mentana ha presentato il consueto sondaggi Swg sulle intenzioni di voto. Una rilevazione alquanto interessante, soprattutto alla luce dei numerosi fatti politici accaduti nelle ultime settimane, della partita del Quirinale alle tensioni nel M5s e nel centrodestra.

Rispetto a sette giorni fa il Pd di Enrico Letta cresce di tre decimali e si attesta al 21,5 per cento, tallonato da FdI che cresce dello 0,6 per cento. Il partito della Meloni è lì, al 21,1 per cento.

Si registra una ulteriore flessione per la Lega di Matteo Salvini che perde lo 0,4 per cento e scende al 17,1. Minimo storico per il Movimento 5 stelle fiaccato dalle lotte intestine. I grillini perdono mezzo punto percentuale e si attestano al 13,3 per cento.

Le manovre centriste di Silvio Berlusconi danno impulso a Forza Italia che guadagna lo 0,5 per cento e torna ad avvicinarsi all'8 per cento: 7,8. Azione + Europa è al 4,4, Verdi al 2,5, Mpd Articolo 1 2,5. Nelle retrovie Italia Viva perde un decimale (2,1) così come la new entry nei sondaggi Italexit di Gianluigi Paragone, dato al due per cento.

