Erano davvero tanti, e adesso si capisce come mai Italexit di Gianluigi Paragone in un mese sia uscito dal ghetto di "Altri partiti" nei principali sondaggi politici. A gennaio ha superato per la prima volta il partito di Giovanni Toti e Luigi Brugnaro, e ora a febbraio l'ha doppiato arrivando al 2,1%, a un passo dal prendere Italia viva di Matteo Renzi.

