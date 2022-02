Tragicommedia M5s, il grillino che ha affondato Conte? Viene da un reality come Casalino...

07 febbraio 2022 a

a

a

Non poteva esserci nemesi più riuscita: da un reality show veniva Rocco Casalino, l'uomo che ha creato Giuseppe Conte. E da un reality viene Steven Hutchinson, l'attivista grillino che può distruggere l'avvocato del popolo assurto a capo del Movimento 5 Stelle. Il tribunale di Napoli, infatti, ha dato ragione al ricorso presentato da iscritti al Movimento tra cui il capotreno di Trenitalia, già protagonista del programma tv "Matrimonio a prima vista Italia", azzerando di fatto tutte le cariche politiche scaturite dalle ultime modifiche allo statuto del Movimento, tra cui ovviamente l'elezione a presidente di Giuseppe Conte. Un terremoto senza precedenti per la galassia grillina e una grana enorme per l'ex premier che Rocco Casalino, da portavoce, aveva plasmato come politico e personaggio istituzionale.

Draghi fiuta il disastro. Ora cerca una via d'uscita da Palazzo Chigi

Hutchinson non è altrettanto famoso come Rocco, che ha partecipato alla prima, storica edizione italiana del Grande Fratello. Ma la sua scorribanda nel mondo della tv non è passata inosservata agli spettatori di "Matrimonio a prima vista", programma in cui i concorrenti sposano "al buio" un perfetto sconosciuto e dopo sei mesi devono decidere se continuare la relazione e regolarizzare il tutto.

Conte ha il destino segnato: "Caduta assicurata. Complesso di inferiorità con Draghi"

Steven, capotreno di Trenitalia, ha partecipato due anni fa al programma sposando la povera Sara, prima per finta, poi per sei mesi. Dopo aver girato il reality le telecamere di Matrimonio a prima vista Italia erano tornati a trovarlo, mesi dopo il "sì" e si mostrava tutto felice con la sua Sara. Ma al primo giorno utile, per la legge italiana, ha chiesto il divorzio.

Un Conte... decaduto. Il giudice azzera le cariche, vendetta dei grillini napoletani

“Provare a costruire un rapporto di coppia con uno sconosciuto è da folli, da sconsiderati. Io ci ho voluto provare sperando di trovare davvero l’amore: ho sposato Sara ed è durata circa 8 mesi. E’ stata un’esperienza molto forte, emozionante e le cause della rottura sono da attribuire a entrambi, soprattutto per i problemi derivati dal trasferimento di lei a Napoli, una cosa non facile da superare" aveva spiegato allora l'attivista grillino. "Tra noi non è scoppiato il classico colpo di fulmine" si era giustificato. Amore mai esploso anche per Conte....

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.