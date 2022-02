Omnibus, Giuseppe Conte ha il destino segnato: "Caduta assicurata. Complesso di inferiorità con Mario Draghi"

07 febbraio 2022 a

a

a

Maria Teresa Meli fa a fettine Giuseppe Conte. La giornalista del Corriere della Sera è ospite della puntata del 7 febbraio di Omnibus, talk show di La7 condotto da Alessandra Sardoni, e non fa troppi complimenti al leader del Movimento 5 Stelle: “Conte soffre di un complesso d'inferiorità con Draghi, lo capisco, poverino, se il tuo successore si chiama Mario Draghi… Un complesso di inferiorità e invidia ce l’hai. Credo che soffra di un qualcosa di personale nei confronti di Draghi, se fosse per lui farebbe fuori Draghi. La sua non è stata una linea politica che avrebbe dovuto avere il capo del partito con il più alto numero di parlamentari, è stata una linea mirata soltanto la corsa di Draghi al Colle, non c’è stata alcuna strategia, quello era l’unico obiettivo. Se fosse per Conte si andrebbe alle elezioni, cosa che per altro ora non è fattibile, ma lui pensa che sia l’unico modo per rimanere in piedi, non credo che dopo tutti questi mesi e alla fine della festa rimanga in piedi”.

"Totalmente inopportuna". La stoccata di Purgatori alla Belloni: errori da dilettanti

“Persino il suo amico Bettini dice - sottolinea la Meli - che Conte non è adatto a fare il leader politico. Ma nessuno del Movimento 5 Stelle vuole andare alle elezioni fino a quando non sarà maturata la pensione. Si riduce quindi il tempo del governo, che dovrà affrontare tanti temi complicati, avrà un periodo complicatissimo da affrontare”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.