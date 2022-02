Mediaset sposa il governo, così fa fuori l'opposizione

Arnaldo Magro 05 febbraio 2022 a

«Sta per finire» ci fa sapere il Cts. Non si riferisce a se stesso, però, come invece molti italiani si auspicherebbero, bensì alla quarta ondata di Omicron. Ci vuole pazienza. Aspetteremo. Sperando che si porti appresso anche il GreenPass. Sulle reti Mediaset, dopo aver posto il veto all’unica forza politica di opposizione, pare che l’indicazione sia stata invece molto chiara: «Si parli solo bene dell’operato di governo».

Su Canale 5 raccolgono l’ordine in maniera pedissequa e fanno un collegamento in diretta con un ufficio postale. Tema della puntata, green pass negli uffici pubblici. Da martedì, si sa, è vietato ritirare pure la pensione, se non si è muniti di certificato verde. Viene mostrata in diretta una pensionata dai modi tanto gentili, la nonna che il Mulino Bianco per intenderci, sceglierebbe senza indugi per le sue candide pubblicità. La nonnina ha problemi con il cellulare (quale anziano non li ha?) e non riesce a dimostrare di essersi sottoposta a vaccinazione. Pronti via, viene fatta allontanare dall’ufficio. Fuori. Senza manco poter ritirare i SUOI soldi. L’informazione può mostrare ciò che ritiene più conveniente, può anche tirare la volata al governo, se lo ritiene utile. Ma quale Stato, allontana i propri anziani, come fossero dei pericolosi appestati? Almeno hanno smesso di ricordarci, che dalla pandemia «ne usciremo migliori...».



