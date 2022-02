La Lega resta al governo: "Non gliela diamo questa soddisfazione". Cosa succede dopo lo strappo sulla scuola

02 febbraio 2022 a

Alta tensione tra i ministri della Lega e il governo. Lo strappo si è consumato nel Consiglio dei ministri in cui è stato approvato il decreto legge con le nuove misure per la scuola. La Lega non ha partecipato al voto, con il ministro Massimo Garavaglia che ha abbandonato il Cdm dopo aver espresso la sua contrarietà alle misure che introducono una distinzione tra vaccinati e non nella didattica a distanza. Il ministro Giancarlo Giorgetti non ha proprio partecipato alla riunione di governo.

"Pur condividendo le misure di apertura contenute nel decreto approvato oggi in cdm, in coscienza non potevamo approvare la discriminazione tra bambini vaccinati e non vaccinati. I dati ci dicono, per fortuna, che i contagi scendono quotidianamente e nostro dovere è lavorare con determinazione alle questioni concrete per risolvere i problemi del paese", hanno dichiarato Giorgetti, Garavaglia ed Erika Stefani.

Il mancato voto ha sollevato perplessità sulla tenuta dell'esecutivo e sulla proseguo del sostegno del Carroccio al governo di Mario Draghi. Ma "non usciamo dal governo, non gliela diamo questa soddisfazione" è quanto trapela da fonti leghiste vicine al segretario Matteo Salvini.

