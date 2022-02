Speranza: solo i non vaccinati andranno in Dad. Il governo cambia le regole sulla scuola

02 febbraio 2022 a

a

a

"I vaccinati non andranno più in Dad. A questo momento della pandemia è giusto" così. lI ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa al termine del Cdm che ha varato il decreto legge Covid con le misure sula scuola ha fatti sapere che, per chi andrò in didattica a distanza, lo farà per un massimo di 5 giorni. Cambiamenti che riguardano la scuola dell'infanzia, della primaria e la scuola secondaria.

"Sulla scuola facciamo scelte forti che danno il senso della nuova fase che stiamo vivendo. È bello che si parte proprio dalla scuola, perchè è il cuore del nostro Paese e se dobbiamo far qualcosa dobbiamo farlo nelle scuole. Lavoriamo per ridurre il più possibile la dad. Decidiamo che i vaccinati non andranno più in dad, riteniamo sia giusto che chi si sia vaccinato la possa evitare, nei pochi casi di classi che ricominceranno ad andare in dad di limitare lo spazio temporale da 10 a 5 giorni" ha detto il ministro che ha parlato insieme al titolare della Scuola, Bianchi,.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.