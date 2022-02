Scuola, ecco come cambia la quarantena. Il decreto su Dad e green pass illimitato

02 febbraio 2022 a

Confermato il green passi illimitati per chi ha fatto terza dose del vaccino anti-Covid e nuove norme sulla scuola. Il Consiglio dei ministri ha approvato le nuove misure su certificazione verde e quarantena a scuola. "Oggi ci occupiamo della scuola in presenza, che è da sempre la priorità di questo governo. Veniamo incontro alle esigenze delle famiglie, che trovano il regime attuale delle quarantene troppo complicato e restrittivo" ha detto il premier Mario Draghi, aprendo il cdm. Draghi ha spiegato che il governo vuole "limitare di molto l’uso della didattica a distanza, per permettere a un numero sempre maggiore dei nostri bambini e ragazzi di andare in classe".

Nel merito, per il rientro a scuola dopo la quarantena basterà il tampone fai da te. È quanto di legge nella bozza delle misure anti-Covid all’esame del cdm. "In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione", si legge nel testo. La quarantena a scuola scenderebbe inoltre a cinque giorni.

Se ci sono casi di positivi Covid in classe, scatta l’obbligo di Ffp2 per docenti e alunni, fatta eccezione per i piccoli di nidi e materne (0-6 anni), per i quali l’uso della mascherina non è previsto dalla legge. Nella bozza del decreto visionata dall’Adnkronos, è infatti scritto che, prima che si arrivi alla soglia di casi massimi che fa scattare la Dad, "l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni e dei docenti".

Il premier rivendica il fatto che "i dati sulle vaccinazioni sono molto incoraggianti. Vogliamo un Italia sempre più aperta, soprattutto per i nostri ragazzi" e "i provvedimenti di oggi vanno nella direzione di una ancora maggiore riapertura del Paese". I Ministri Speranza e Bianchi spiegheranno nel dettaglio le misure dopi il cdm.

Oltre alla scuola, tra i provvedimenti di oggi "c’è la decisione di eliminare le restrizioni, anche in zona rossa, per chi è vaccinato", ha detto ancor Draghi che ha annunciato ai ministri che "la validità del green pass per chi ha tre dosi - oppure due dosi ed ha già avuto il Covid - diverrà indefinita".

"Nelle prossime settimane andremo avanti su questo percorso di riapertura. Sulla base dell’evidenza scientifica, e continuando a seguire l’andamento della curva epidemiologica, annunceremo un calendario di superamento delle restrizioni vigenti" annuncia il premier.

Tra le altre misure sulle quali è al lavoro il governo c'è quella, emersa nella cabina di regia che ha preceduto il cdm. Gli stranieri che entrano in Italia (vaccinati, con vaccini riconosciuti, o guariti; e se sono passati 6 mesi dall’ultima vaccinazione) potranno accedere negli alberghi e ristoranti con il green pass. Gli stranieri che hanno una durata del green pass differente da quella in vigore in Italia dovranno presentare un tampone fatto entro 48 ore.

