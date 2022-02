Matteo Salvini e il caso delle mascherine "finte": colpa del filtro nitidezza

01 febbraio 2022 a

Tutta colpa del "filtro nitidezza". Ci pensa Matteo Salvini a chiarire il caso che si è scatenato sui social dopo la pubblicazione di una foto al termine di una riunione della Lega in Regione Lombardia, in cui alcuni volti sembrano coperti da una mascherina aggiunta in seguito da un grafico.

Salvini e le mascherine aggiunte dal grafico sui social: il terribile sospetto

"Errata corrige. Qui la foto originale senza il “filtro nitidezza” che ha fatto apparire dei volti sulle mascherine dei presenti. Al lavoro" scrive il leader della Lega, pubblicando lo scatto senza "correzioni" al computer. Polemica chiusa? Non proprio, a giudicare dalle risposte ironiche ricevute da Salvini sotto il nuovo post.

