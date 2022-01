Senza nome condiviso ci asteniamo, Salvini sul voto Quirinale

29 gennaio 2022 a

Se non ci sarà un nome condiviso la Lega si asterrà al primo scrutinio della giornata per l’elezione del Presidente della Repubblica? «Sì, i voti a caso non fanno fare una bella figura al Parlamento». Così Matteo Salvini, leader della Lega, arrivando a Montecitorio.

La donna che vogliono al Colle? Mattarella con la parrucca

Il leader della Lega affronta anche il tema del fallimento della candidatura Cartabia. «Io sconfitto? Se non eleggiamo rapidamente un presidente della Repubblica all’altezza penso che perdiamo tutti». Così il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i cronisti fuori da Montecitorio.

