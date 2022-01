"Ne uscirà umiliata" Paolo Mieli affossa la carta Casellati: un candidato che può mettere d'accordo tutti c'è già

28 gennaio 2022 a

Il centrodestra è orientato a indicare il nome della presidente del Senato Elisabetta Casellati per l'elezione del presidente della Repubblica ma la mossa appare quantomeno azzardata a paolo Mieli, ospite venerdì 28 gennaio ad Agorà. Il giornalista, già direttore del Corriere della sera, commenta con Luisella Costamagna su Rai 3 la mossa della coalizione che vorrebbe "pesarsi" in aula, ma rischia di mandare allo sbaraglio la seconda carica dello Stato.

Il rischio è che la Casellati non possa avere neanche tutti i voti dle centrodestra e rischi "di uscire umiliata" dal voto, afferma Mieli secondo cui la circostanza sarebbe ancora più mortificante dal momento che la seconda carica dello Stato dovrà supplire, tra pochi giorni, a Mattarella in scadenza di mandato. Un autogol per il centrodestra, ma anche a sinistra c'è molto che non va.

"Non mi torna il caso Sabino Cassese", il giudice emerito della Corte costituzionale di cui si è parlato negli ultimi giorni. "Matteo Salvini co, suo nome ha proposto una persona iscritta nella storia della sinistra, non un ex comunista ma non chiediamo troppo..." spiega Mieli. Il giudice insomma "è uno dell'altro campo, è stata una prova di apertura" da parte della Lega e del centrodestra, "chi ha detto no nel centrosinistra?" si chiede il giornalista, "E chi dice no a Pier Ferdinando Casini?" commenta Mieli. Tra nomi non super partes e veti a raffica l'accordo sul capo dello Stato appare ancora lontano.

