Chi è quel grande elettore che vota sempre Giuseppe Conte, giallo in Parlamento

Gianfranco Ferroni 28 gennaio 2022 a

a

a

Un voto a Giuseppe Conte non manca mai, nelle elezioni per il presidente della Repubblica. La cosa sta facendo discutere numerosi parlamentari, anche tra coloro che mettono il proprio, di nome, nella scheda. La battuta che dicono è sempre la stessa: «Ma visto che Conte non c'è in aula, poiché non fa parte dei grandi elettori e quindi non può votarsi, chi mai lo voterà?».

Rispunta la carta Casellati, cosa c'è dietro la mossa del centrodestra: l'azzardo nell'urna e il piano B

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.