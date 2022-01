Berlusconi in ospedale, "ansia e giorni difficili". Lo sfogo del fratello Paolo dopo il ricovero

Giada Oricchio 28 gennaio 2022 a

“Giorni brutti, scoperta una strana infezione”. Al quotidiano “La Repubblica”, Paolo Berlusconi svela le condizioni di salute del fratello Silvio, ricoverato da domenica all’ospedale San Raffaele di Milano. “Sta meglio, sta recuperando. Ha passato giorni molto brutti, ma adesso è in ripresa. Dopo 4 giorni di degenza, i medici hanno scoperto una strana infezione a una gamba. A 85 anni con la batosta del Long Covid, adesso ha anche difficoltà a camminare. I figli hanno chiesto all'ospedale: poche visite” ha detto l’imprenditore aggiungendo: “Abbiamo parlato del Monza, il che vuol dire che sta meglio. E’ arrabbiato, deluso e anche un po' depresso per la batosta subita nella partita per il Quirinale, la partita giocata maldestramente, il ritiro obbligato. Però, man mano che passano i giorni, affiora anche una qualche soddisfazione, e lo sguardo comincia ad essere distaccato”.

Pochi giorni fa, Berlusconi ha ricevuto la telefonata del premier Mario Draghi: solo auguri di pronta guarigione e nessun commento sulla baraonda Quirinale. Berlusconi ha un piano riservato con nove stanze, tre bagni e una sala riunioni dove sono ammessi solo la fidanzata Marta Fascina, i figli Marina, Barbara, Eleonora, Luigi e Pier Silvio, il fratello Paolo, l’amico di una vita Fedele Confalonieri e l'avvocato Niccolò Ghedini. Tra i politici solo , Antonio Tajani, Marcello Dell'Utri e Licia Ronzulli.

