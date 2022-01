"Sono ottimista", cosa dice Letta sul disgelo Quirinale

28 gennaio 2022 a

Il vertice con Salvini e Conte regala ottimismo al segretario del Pd Letta che esprime il proprio pensiero sulla prosecuzione della trattativa in vista dell'elezione del Capo dello Stato. Centrodestra e centrosinistra si sono incontrati e sembra stiano lavorando per trovare un nome che possa soddisfare le esigenze di tutti. La prospettiva è quella di lavorare incessantemente tutta la notte per arrivare al nome giusto già domattina. «Sono ottimista, stiamo discutendo, è positivo che si sia aperto un dialogo». Lo dice il leader del Pd Enrico Letta ai microfoni di Sky Tg24. «Doveva avvenire 4 giorni fa ma il centrodestra ha dovuto fare tutto un giro per capire di non avere i numeri. Serve un presidente della Repubblica che sia oggetto di una larga intesa», ha aggiunto.

«Abbiamo cominciato a discutere, siamo pronti a farlo tutta la notte, tutto domani, non è semplice ma sono ottimista. Non è semplice perché ci sono due perimetri che si sovrappongono, quello del centrodestra e quello della maggioranza. In questi 5 giorni ci è dovuto girare a buoi perché non tutti avevano chiaro che non si può vincere con un assalto al Colle».

