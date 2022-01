Elezioni presidente della Repubblica, vertice tra Conte Letta e Salvini: trattativa in corso

28 gennaio 2022 a

E' il momento della trattativa vera. La sesta votazione è iniziata alle ore 17 mentre Enrico Letta ha deciso di incontrare Giuseppe Conte e Matteo Salvini negli uffici del Movimento Cinque Stelle. Al centro del colloquio la possibilità di individuare una candidatura condivisa per la presidenza della Repubblica con la dichiarazione del segretario dem che fa sapere di essere "ottimista". Dopo l'incidente sul voto per Elisabetta Casellati, risalgono le quotazioni di Sergio Mattarella, per quel bis che il presidente uscente proprio non voleva. Ma torna alla ribalta anche il nome del premier Mario Draghi. Sullo sfondo c'è ancora Pierferdinando Casini.

Prima del vertice il leader della Lega ha avuto un incontro con il premier Mario Draghi in un palazzo in via Veneto, a Roma. La riunione tra il Pd, M5S e Carroccio si è reso necessario dopo che in mattinata, alla quinta votazione, Casellati (nome proposto dal centrodestra e osteggiato dal centrosinistra) non ha superato il quorum (pari a 505 voti) e si è fermata a 382 preferenze.

