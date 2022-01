Ecco a chi appartengono le schede dei franchi tiratori contro la Casellati

Francesco Storace 28 gennaio 2022 a

a

a

Alla fine vengono fuori i numeri del tradimento. Ad Elisabetta Casellati sono mancati 71 voti rispetto a quelli a disposizione del centrodestra. Chi ha negato i suoi consensi alla presidente del Senato, non rendendosi conto del danno alla coalizione? I grandi elettori hanno ricevuto – come è sempre accaduto nelle elezioni di questo genere – indicazioni precise dai gruppi di appartenenza. Chi doveva votare solo Casellati, chi Alberti Casellati e così via.

Fuori un nome o tutti in ginocchio da Mattarella, l'avviso di Calenda

Ebbene, dalle voci di corridoio sull’analisi delle schede votate alla Camera, pare che manchino all’appello almeno 19 voti espressi dal grandi elettori di Coraggio Italia e una quarantina da Forza Italia, che pure è il partito di provenienza della Casellati. A quella sessantina di voti negati poi altri dieci vanno cercati probabilmente tra gruppo misto e truppe sparse e scarse di Lega e Fdi, che comunque hanno portato i grandi elettori al voto con grande disciplina. Poi, altre quindici schede, contrassegnate con i nomi di Silvio Berlusconi e Antonio Tajani, che ovviamente vengono “lette” come altri franchi tiratori azzurri. Insomma, un bel guazzabuglio di difficile soluzione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.