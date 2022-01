Fuori un nome o tutti in ginocchio da Mattarella, l'avviso di Calenda

28 gennaio 2022 a

Accordo subito o tutti da Mattarella. La profezia viene da Carlo Calenda. «Stiamo navigando a vista: un governo di unità nazionale che non riesce nemmeno a sedersi insieme. O il centrosinistra fa uscire un nome e dà un segno di vita oppure dovremo andare tutti quanti in ginocchio per chiedere a Mattarella di congelare questa situazione». Lo dice Carlo Calenda a Rainews24. «Ora serve un time out come nelle partite, basta casino. Se c’è un candidato bene, se non c’è si ragioni sulle due possibilità: Draghi o Mattarella», dice il leader di Azione.

La Casellati si ferma a 382 voti. Defezioni nel centrodestra: tutto da rifare

Calenda spinge anche le parti in causa a incontrarsi per trovare al più presto un accordo. "Chiediamo un incontro dallo scorso 28 dicembre - ha detto il leader di Azione durante lo speciale elezioni condotto da Porro su Rete4 - Vedo ancora troppe impostazioni di parte ma per eleggere un presidente di parte ci vogliono i numeri. Adesso bisogna allargare la discussione tra tutti i membri del governo".

