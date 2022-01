Quirinale, il giallo del grillino Lorefice: "blocco fisico" per non farlo votare. È caos 5Stelle

Federica Pascale 28 gennaio 2022 a

a

a

Terremoto in casa Cinque Stelle. Il presidente della Camera Roberto Fico avrebbe bloccato le procedure di voto per una baruffa tra pentastellati. Alle ore 11: 20 il quinto scrutinio è stato interrotto, riporta Open, perché sembra che alcuni grandi elettori dei Cinque stelle abbiano posto un blocco “fisico” davanti l’entrata dell’Aula di Montecitorio, al fine di impedire ai compagni di partito di entrare e votare, disattendendo così le indicazioni del partito. In fatti la linea condivisa della coalizione di centrosinistra è di non entrare e astenersi alla seconda chiama, ma pare che, in fin dei conti, non sia poi così condivisa.

"Cassese o Belloni", la mossa della Meloni dà una scossa alle trattative

L’accaduto, che dimostra che il Movimento è tutt’altro che compatto, vedrebbe come "vittima" il senatore pentastellato Pietro Lorefice che però respinge quanto riportato. "Non corrisponde al vero" la ricostruzione "in base alla quale io mi sarei fermato dal presidente Fico a denunciare un fantomatico blocco. Non ho votato alla prima chiama e mi sono astenuto alla seconda come tutto il mio gruppo politico. Il resoconto giornalistico quindi è destituito di qualsiasi fondamento" scrive in una nota Lorefice.

Mattarella vola, centrosinistra a pezzi. Uno su due disobbedisce a Conte e Letta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.