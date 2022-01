Stasera Italia, “Di Maio non si fida di Conte”. Nicola Porro svela il retroscena al veleno sul M5S

26 gennaio 2022 a

Nicola Porro perde la calma sui continui veti arrivati da Movimento 5 Stelle, Leu e Partito Democratico nell’ambito dell’elezione del presidente della Repubblica. Il conduttore televisivo è ospite della puntata del 26 gennaio di Stasera Italia, programma condotto da Barbara Palombelli su Rete4, e ridicolizza le tante belle parole spese dalla sinistra sulla votazione del Quirinale: “È evidente che la condivisione è un argomento retorico, fatto per far spostare un presidente che potrebbe avere una matrice di centrodestra ad un presidente senza matrice di centrodestra, faccio cronaca. Va anche bene, però basta con alto profilo, condiviso, il metodo, ste bollette… Ma pensate veramente che se domattina facciamo presidente della Repubblica Mario Draghi abbiamo risolto il problema delle bollette. Io so soltanto che il ministro degli Esteri Luigi Di Maio non ha partecipato a un vertice europeo sull'Ucraina in queste ore perché non si fida di quello che dice Giuseppe Conte. Poi se vogliamo raccontarci le palle su condiviso e alto profilo… Oggi pomeriggio dieci imprese di partecipazioni statali, pagate dai contribuenti, si sono viste con Vladimir Putin. Non con Babbo Natale, con Putin. Noi affidiamo la nostra politica estera, con tutti il rispetto, alle nostre aziende o ad un presidente del Consiglio che si vede con Matteo Salvini e ad un ministro degli Esteri…”.

Il corteggiamento di Berlusconi alla Boschi: “Una donna scesa in terra a miracol mostrare”

Porro passa poi alle questioni interne al centrodestra e al nome di Elisabetta Casellati, presidente del Senato: “Quando si arriva ad una carica e già per essere arrivati a quella carica si ha tutto questo diritto divino… Abbiamo visto come in alcune importanti del nostro Paese siano arrivate persone che oggi non vorrei vedere alla presidenza della Repubblica. Non vale ovviamente per la Casellati, che oggi è il vero nome del centrodestra. Matteo Renzi ha un problema, ha battezzato tutti, vince sempre”.

"Di Maio non ha partecipato a un vertice europeo sull'Ucraina in queste ore perchè non si fida di quello che dice Conte"@NicolaPorro a #StaseraItalia a proposito dell'assenza dell'Italia al tavolo sull'Ucraina pic.twitter.com/xANGjLu0el — Stasera Italia (@StaseraItalia) January 26, 2022

