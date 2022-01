Il corteggiamento di Silvio Berlusconi a Maria Elena Boschi: “Una donna scesa in terra a miracol mostrare”

26 gennaio 2022 a

a

a

Silvio Berlusconi non perde la sua eleganza e arriva un simpatico retroscena raccontato da Vittorio Sgarbi sul numero uno di Forza Italia e Maria Elena Boschi. Il deputato, tramite le colonne del Corriere, ha fatto sapere che c’è stato un contatto telefonico diretto tra il Cavaliere la rappresentante di Italia Viva: “Pareva Guido Cavalcanti nei suoi momenti più belli, Dante Alighieri nella fase della donna angelicata… Silvio aveva gli occhi ispirati e un sorriso mistico. Io poi mi sono allontanato e li ho lasciati soli”. Ma cosa ha detto esattamente Berlusconi alla Boschi? Sgarbi lo rivela: “Vorrei essere più giovane solo per poter corteggiare una donna scesa in terra a miracol mostrare… Questa telefonata vale per tutto quelle che avrei voluto farle e non le ho mai fatto…”.

Mentre si vota il Capo dello Stato arrivano alla Camera dei fiori per la Boschi

