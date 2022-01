Sergio Mattarella è il più votato al terzo scrutinio. È rivolta nel M5S, tradita la linea Conte

26 gennaio 2022 a

Aumentano i voti per Sergio Mattarella. Ieri il presidente della Repubblica uscente era stato votato da 39 grandi elettori. Oggi a spoglio del terzo scrutinio concluso, Mattarella prende 125 voti. Ben di più, dunque, dei 73 senatori del Movimento 5 Stelle, che prima del voto per il Quirinale avevano espresso l’orientamento a scrivere il nome del Capo dello stato già dal terzo scrutinio. E subito al termine dello scrutinio arrivano le parole di uno di questi, il senatore Primo Di Nicola: «Siamo in tanti e potrebbero aumentare sempre di più i voti per il presidente Mattarella. Attenzione alle trattative improbabili, e basta a candidati divisivi». C'è quindi un'aria pesante all'interno delle truppe grilline, visto che l'indicazione data da Giuseppe Conte era quella di andare avanti con la scheda bianca anche oggi. Così non è stato e gli esponenti pentastellati non hanno paura di dirlo pubblicamente.

