Dove è stato avvistato Pier Ferdinando Casini. Ma i democristiani di una volta...

Hanno detto che Pier Ferdinando Casini, per una domenica, non è andato a messa. E’ ampiamente scusato: ieri mattina si è recato all’ultimo saluto all’ambasciatore Francesco Paolo Fulci, nella chiesa di San Roberto Bellarmino. Certo i democristiani di una volta non saltavano mai l’appuntamento festivo con la messa, anche quando il giorno dopo dovevano comunque entrare in un edificio religioso.

