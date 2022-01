Verso l'elezione di Draghi, la profezia di Bossi sul Quirinale

24 gennaio 2022 a

«Alla fine si troverà un nome condiviso, il nome giusto non è ancora venuto fuori». Lo dice Umberto Bossi parlando con i giornalisti alla Camera riferendosi all’elezione del presidente della Repubblica. Alla domanda dei cronisti sulle possibilità di Mario Draghi, Bossi ha risposto che il premier «è un nome che può uscire alla fine». «La situazione va risolta e dato che deve essere risolta la risolveranno», ha concluso l’ex leader leghista.

Intanto il premier ha in agenda incontri in successione con tutti i leader politici di maggioranza e opposizione. E questo è un ulteriore segno della direzione in cui si sta orientando la volontà del Parlamento. Il nodo da sciogliere sarà quello di Palazzo Chigi: chi prenderebbe il posto di Draghi come Presidente del Consiglio? Una volta sciolto questo nodo, l'elezione del nuovo Capo dello Stato dovrebbe essere in discesa.

