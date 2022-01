Quirinale, Giorgia Meloni candida Carlo Nordio. La mossa della leader di Fratelli d'Italia

24 gennaio 2022 a

Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, durante l'assemblea del partito con i grandi elettori alla Camera lancia il nome di Carlo Nordio per la corsa al Quirinale. "Molte personalità che provengono dall'area del centrodestra avrebbero il curriculum e lo standing per ricoprire il ruolo di Presidente della Repubblica. Nomi come quello di Marcello Pera, Letizia Moratti, Elisabetta Alberti Casellati, Giulio Tremonti, Franco Frattini sono tutti autorevoli. Io ho chiesto di allargare la rosa anche alle personalità che non hanno un trascorso politico e per questo abbiamo aggiunto il nome di Carlo Nordio su cui ci pare difficile che si possano muovere obiezioni".

Il lancio della candidatura di Nordio della leader di FdI sembra anche un messaggio per l'alleato Matteo Salvini che ha continuato a trattare con incontri riservati sia con il segretario del Pd Enrico Letta che con il leader grillino Conte.

