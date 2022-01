Quirinale, in corso la prima votazione per il Capo dello Stato

24 gennaio 2022 a

«Indico la votazione per l’elezione del presidente della Repubblica». Con queste parole il presidente della Camera Roberto Fico ha indetto la prima votazione. Al suo fianco siede, come da prassi, la presidente del Senato Elisabetta Casellati. Tra schede bianche e voto dei positivi nel drive in, la corsa al Quirinale è iniziata. Per l’occasione è stato nuovamente "liberato" il Transatlantico, noto anche come il corridoio dei passi perduti, dopo che nelle settimane precedenti era stato di nuovo trasformato in un prolungamento dell’Aula e quindi interdetto ai giornalisti. Alcuni maxischermi sono stati posizionati nei punti strategici del lungo corridoio, così da consentire a tutti di poter assistere alle operazioni di voto, che sono partite alle 15.

All’esterno del Transatlantico, nel cortile, è stato invece allestito un maxi gazebo, così da consentire sempre ai grandi elettori e ai giornalisti di avere più spazio ed evitare assembramenti. In via della Missione, nel parcheggio esterno, è tutto pronto per accogliere i grandi elettori positivi al Covid, che votano dall’interno dell’abitacolo della macchina o, se faranno arrivo a bordo di un mezzo sanitario, sarà possibile votare anche a piedi. Al momento, dalle prime verifiche, sarebbero tra i 12 e i 15 i grandi elettori che votano dal "drive in". Procedura rigorosissima per disinfettare e sanificare le schede che poi saranno fatte confluire nell’insalatiera e scrutinate in contemporanea con le schede dei grandi elettori non contagiati dal virus.

Quanto al quorum richiesto per le prime tre votazioni, è pari a 672, in seguito alla scomparsa avvenuta del deputato di Forza Italia Vincenzo Fasano. Nella votazione odierna, quindi, i grandi elettori sono 1008 e non 1009, e di conseguenza il quorum richiesto per l’elezione del presidente della Repubblica nei primi tre scrutini, pari ai due terzi, scende a 672. Da domani, invece, salvo ritardi nel timing stabilito, dovrebbe essere ripristinato il plenum di 1009 grandi elettori con il subentro del successore di Fasano e il quorum dovrebbe quindi risalire a 673.

