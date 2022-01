L'Aria Che Tira, Maria Giovanna Maglie disintegra la sinistra: "Hanno più difficoltà. Il merito di Salvini"

Giada Oricchio 24 gennaio 2022 a

Da romanzo Quirinale a caos Quirinale il passo è breve. In vista della prima chiama per l’elezione del Presidente della Repubblica (oggi alle 15), la giornalista Maria Giovanna Maglie, in collegamento con “L’Aria che tira”, il programma del mattino di LA7, ha fatto il punto della situazione: “Se Salvini è in difficoltà? Innanzitutto diciamo che il Parlamento è molto rancoroso dopo essere stato calpestato e mortificato per mesi e mesi da un governo tecnico. Dall’altra ci sono partiti che si sono obiettivamente divisi su tutto. Anche il centrodestra si è diviso tra opposizione e maggioranza. Trovare una quadra non è facile”.

Secondo l’opinionista, il passo indietro di Silvio Berlusconi, per un mese candidato del centrodestra al Colle, ha messo in difficoltà il centrosinistra: “Si limitava a dire no a Berlusconi, ora sento che Letta ripete: no a chiunque venga da centrodestra. Se permettete, c'è più difficoltà a sinistra che a destra”.

Secondo Maglie c’è un partito che si sta illudendo ed è quello di Giorgia Meloni: “Cosa c’è a destra? L’illusione di Fratelli d’Italia di poter andare al voto approfittando di essersi abbondantemente arricchito con i sondaggi di questi mesi. E’ qui che si devono mettere d’accordo. Salvini ha avuto il merito di concertare qualcosa, a partire dal atto che il centrodestra ha più voti e da 30 anni si eleggono presidenti amici del centrosinistra. Ecco, lui ha tentato di fare degli incontri a tutto campo, per il momento è andata male. Dubito che andrà meglio vista la posizione preconcetta di Letta”.

