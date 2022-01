Controcorrente, la dura verità di Federico Geremicca: “Nessuno vuole Mario Draghi al Quirinale”

22 gennaio 2022 a

a

a

“Chi è che vuole Draghi al Quirinale?”. Federico Geremicca, giornalista ed ex vicedirettore de La Stampa, è ospite nella puntata del 22 gennaio di Controcorrente, talk show di Rete4 che vede Veronica Gentili alla conduzione, e dice la nuda e cruda verità sul presidente del Consiglio: “C’è qualcuno che ha candidato o si accinge a candidare Draghi al Quirinale? Non c’è nessuno che per il momento lo sta candidando. Il Movimento 5 Stelle non vuole Draghi al Colle, perché temono che lo spostamento porti al voto, la stessa preoccupazione che ha Forza Italia. Prima della nota di Berlusconi di oggi, Tajani, preparando il campo a quello che è successo, disse che se Draghi andrà al Quirinale ci saranno le elezioni anticipate. Quindi già allora ha sbarrato la strada. Draghi può forse rimanere a Palazzo Chigi? È - sentenzia Geremicca - la cosa più utile e fattibile in questo momento”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.