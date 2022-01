Silvio Berlusconi è stato l'alibi. A Controcorrente la bastonata di Francesco Verderami: politica incapace

22 gennaio 2022 a

Una candidatura che fino ad oggi ha fatto felici tutti a destra e a sinistra. Francesco Verderami, giornalista politico del Corriere della Sera, è ospite della puntata del 22 gennaio di Controcorrente, talk show del weekend di Rete4 che vede Veronica Gentili alla conduzione, e non usa parole tenere nei confronti dei vari leader politici, a cui in realtà ha fatto assolutamente comodo che Silvio Berlusconi sia rimasto in corsa fino all’ultimo per il Quirinale: “Questa scelta, che ha una forza valenza politica, mi sembra il frutto di una decisione personale. Subito dopo questo annuncio Giuseppe Conte ha detto che si può aprire una trattativa seria e a me è scappato da ridere. Perché Berlusconi è stato l’alibi fino ad oggi dietro il quale si sono nascosti le contraddizioni e le divisioni nel centrodestra e nel centrosinistra, che - sottolinea Verderami - sono al momento incapaci di esprimere una candidatura che poi possa essere votata”.

Verderami fa poi una previsione che coinvolge il premier Draghi: "L’unico rischio che vede, con una politica in difficoltà davanti a problemi complessi, che comunque sarebbero stati difficili da risolvere per qualsiasi politico, non solo per questi della finta terza Repubblica, potrebbero far arrivare ad un sistema in macerie. E lì vedo arrivare l’elezione di Mario Draghi, non più come espressione di una volontà dei partita, ma - conclude il giornalista - come una soluzione ultima di ripiego per evitare un’ulteriore fase di stallo".

Secondo Francesco Verderami centrodestra e centrosinistra sono incapaci di proporre una candidatura che possa essere votata.#Controcorrente pic.twitter.com/owZz3h1nb1 — Controcorrente (@Controcorrentv) January 22, 2022

