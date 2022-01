Controcorrente, Gianfranco Rotondi fa a pezzi la sinistra: il Pd sa solo dire no

22 gennaio 2022 a

I signor no della sinistra. Nonostante il passo indietro di Silvio Berlusconi Enrico Letta ha ribadito che non vuole lasciare la palla del Quirinale al centrodestra in un messaggio su Twitter: “Il centrodestra non è maggioranza e non ha quindi diritto di prelazione sul Quirinale. Lo abbiamo detto fin dall’inizio. Ora col ritiro di Berlusconi e lo scontro deflagrato all’interno del cd tutto è chiaro. Ora ci vuole accordo alto su nome condiviso e Patto di Legislatura”. Le parole del segretario dem non stupiscono affatto Gianfranco Rotondi, deputato di Forza Italia, ospite nella puntata del 22 gennaio di Controcorrente, programma condotto da Veronica Gentili su Rete4: “Il Pd dirà di no e che non tocca al centrodestra su qualsiasi nome. No a Berlusconi, non piace la presidente Casellati, non piace Gianni Letta, non piace Letizia Moratti, non piace Rotondi, datemi un attimo di celebrità. Berlusconi ha già scelto una volta la Casellati, indicandola come presidente del Senato, non ho dubbi che gli piaccia”.

